На этой неделе погода в Украине будет неустойчивой. Ожидаются грозы, град и шквалы ветра.

В ближайшую неделю погода в Украине будет иметь неустойчивый характер. Ожидается колебание температуры воздуха и осадки различной интенсивности.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, в первой половине недели будет преобладать жаркая и влажная воздушная масса турецкого происхождения, предполагается высокая вероятность образования кучево-дождевой облачности и проливных осадков в сопровождении гроз.

"Местами не исключены и опасные явления погоды, такие как выпадение града и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Подобная ситуация в основном касается Левобережной части страны", - предупредил синоптик.

По его словам, с середины недели атмосферное давление постепенно повысится, а воздушная масса сменится на более прохладную и сухую.

"Ориентировочно с 16 по 19 июня осадков будет выпадать гораздо меньше, а температурный фон снизится на 3-5 °С", - спрогнозировал он.

Напомним, сегодня в некоторых областях на западе, юге и востоке ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах.

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