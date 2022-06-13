Осадки ожидаются в северных, центральных и южных областях Украины.

Во вторник, 14 июня, в Украину ворвется похолодание. Первыми его ощутят жители западных и северных областей, где днем столбики термометров покажут +19°...+22°. На остальной территории пока будет жарко, +26°...+31°. В течение дня на севере, в центре и на юге страны пройдут дожди, местами - сильные и с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +24°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.

В Тернополе 14 июня ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +9°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 14 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+27°, гроза.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

Народные приметы на 14 июня

14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца будет дождливая погода.

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