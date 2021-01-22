Украинцев предупредили о штормовом ветре в западных областях
Скорость порывов ветра будет достигать 20 м/с.
Сегодня в западных регионах Украины ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".
"На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Карпатах и на Закарпатье ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.
В Украину идут сильные снегопады и дожди-синоптик
Температура в западной и южной части ночью около 0°, днем 5-10° тепла, на остальной территории ночью 0-5° мороза, на востоке страны 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.
"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Луганской области местами заснеженное", - рассказали в агентстве.
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