Ранее землетрясения уже регистрировали в Крыму, Закарпатье и Прикарпатье.

Землетрясения чаще случаются в сейсмоактивных поясах, на одном из них находится Украина, рассказал в эфире телемарафона сейсмолог НАН Александр Кендзера.

Остановить толчки нельзя, напомнил ученый. "Пояс образовался вследствие того, что евразийская плита давит на арабскую плиту, африканскую плиту и другие плиты, которые образовались между ними. Очевидно, что эти плиты также остановить нельзя. Раньше или позже там тоже будут землетрясения", - рассказал Кендзера.

Ближайшая к Украине зона потенциальных землетрясений находится на территории Румынии. Однако это не значит, что украинские области толчки не заденут.

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"Зона поражения находится на территории Румынии, однако землетрясения генерируют такие сильные толчки, что они ощущаются на всей территории Украины и даже в Москве и Санкт-Петербурге", - добавил ученый.

По его словам, ранее землетрясения уже регистрировали в Крыму, Закарпатье и Прикарпатье. "Сильнейшие будут в тех районах, которые находятся ближе всего к эпицентру - это юго-запад Одесской области. Возможны землетрясения интенсивностью 8 баллов", - отметил Кендзера.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 24 тыс. В частности, в Турции погибли 20 тыс. 655 человек, в Сирии - 3 553.

Исследователь физики землетрясений Университета Южной Калифорнии Сильвен Барбо отметил, что землетрясения в Турции и Сирии по многим показателям можно назвать "странным" природным феноменом. Второе землетрясение и вовсе произошло на линии разлома, которая не была сейсмоактивной.

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