Магнитуда землетрясения составила 5,7 по шкале Рихтера.

14 февраля в Румынии произошло сильное землетрясение, которое могло ощущаться и в Украине. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 5,7 по шкале Рихтера. По классификации землетрясение относится к сильным.

"Большинство людей напуганы и выбегают из помещений. Многие люди с усилием держатся на ногах. Колебания отмечаются водителями отдельных автомобилей. Возможны нарушения стыков трубопроводов, трещины в каменных заграждениях. Отдельные случаи оползней на песчаных и каменных берегах рек", - охарактеризовали силу землетрясения специалисты.

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По их данным, землетрясение с такими энергетическими характеристиками не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины, но колебания могут ощущаться населением южных и западных областей Украины, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Сильные землетрясения последнего времени

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Оно унесло жизни десятков тысяч людей и спровоцировало катастрофические разрушения инфраструктуры Турции.

Два дня назад мощное землетрясение всколыхнуло Румынию. Толчки ощущались и в соседних странах.

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