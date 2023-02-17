Эпицентр нового землетрясения находился в Средиземном море.

В четверг, 16 февраля, на юго-востоке Турции произошло еще одно землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали в провинции Хатай.

Как сообщает Anadolu, эпицентр нового землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и на расстоянии 6 км от города Арсуз. Губернатор турецкого региона Рахми Доган отметил, что пока власти не получали информацию о жертвах или разрушениях в результате нового землетрясения.

"Наши силы продолжают следить за ситуацией", – подчеркнул чиновник.

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Землетрясение в Турции: последние новости

Утром 6 февраля юго-восток Турции и пограничные районы Сирии сотрясли два мощных землетрясения магнитудой более 7. После этого были зафиксированы десятки афтершоков и ряд мощных толчков. Число жертв землетрясений превысило 41 тысячу.

16 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш, которая сильно пострадала от землетрясения, на 248-й час после стихии удалось спасти из-под завалов девушку. Ее зовут Алейна Олмез и ей 17 лет.

Прямые убытки от землетрясения в Турции, спровоцировавшего массовые разрушения зданий, составляют 2,5% ВВП или 25 миллиардов долларов.

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