В Турцию 7 февраля прибыла группа из 77 украинских спасателей.

Спасатели из Украины, которые работают в пострадавшей от землетрясения турецкой провиниции Хатай, рассказали о проделанной работе и о том, как им помогают местные жители.

Как сообщает издание Анадолу, в Турцию приехали 77 украинских спасателей. Они привезли спецтехнику и десяток собак-спасателей.

Издание напомнило, что украинцы 14 февраля вытянули из-под завалов молодую женщину, которая пробыла там 205 часов. Также все эти дни спасатели помогали доставать из-под завалов тела людей.

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Также начальник группы украинских спасателей Константин Силаев рассказал изданию, что местные им помогают.

"Они дают нам чай и еду. Помогают всем, чем могут. Часто с нас не берут денег в магазинах и на заправочных станциях", - поделился он.

Силаев подчеркнул, что украинцы разделяют страдания турецкого народа. Он отметил, что украинские спасатели знают, каково это - спасать людей из-под завалов. Он отметил, что происшествия, которые приводят к гибели людей, ужасны.

Землетрясение в Турции

В Турции и Сирии 6 февраля произошло два землетрясения силой более семи баллов. В настоящее время в общей сложности количество погибших превысило 41 тыс. человек. В том числе погибли пять украинцев. Стало известно, что накануне из-под завалов достали тело 46-летней украинки с двумя сыновьями 10-ти и 5-ти лет.

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