В настоящее время она доставлена в одну из больниц Анкары.

В турецкой провинции Кахраманмараш, которая сильно пострадала от землетрясения, на 248-й час после стихии удалось спасти из-под завалов девушку.

Ее зовут Алейна Олмез и ей 17 лет. После того, как ее достали из-под уламков и предоставили первую медпомощь, отвезли в больницу, сообщает Анадолу. По словам спасателей, они добрались к девушке после долгой и напряженной работы.

"Мы поддерживали связь с девушкой. Держали ее за руку, потом уже освободили ее. Она в порядке, может разговаривать", - поделился один из спасателей.

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Родственники Алейны поблагодарили спасателей за чудо. "Наша девочка теперь с нами", - сказали они.

Врач Дильбер, которая проводила первый осмотр девушки, сказала, что Алейна была в очень хорошем состоянии, и она удивила врачей. "Она была в сознании, когда ее привезли к нам. Она разговаривала с нами. После томографии мы увидели, что ее состояние было очень хорошим. В ее сознании не было комы", - рассказала она.

Турецкие СМИ уже назвали спасение Алейны настоящим чудом. Они добавили, что на вертолете она доставлена в больницу Анкары.

В последние несколько дней спасатели все меньше сообщают об экстраординарных историях спасения людей. Дело в том, что по данным эспекртов, лишь 6% жертв землетрясений, которых не удалось спасти в первые пять дней, выживают, тогда как через 24 часа после землетрясений можно спасти 74%. А холодная погода ночью серьезно уменьшает ожидаемую продолжительность выживания.

Землетрясение в Турции

6 февраля в юго-восточном регионе Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

В настоящее время известно, что число жертв в Турции превысило 36,1 тыс.

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