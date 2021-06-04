Сегодня на горе Поп Иван Черногорский +2 градуса.

Сегодня, 4 июня, на высокогорье Карпат впервые с мая зафиксировали плюсовую температуру. Столбики термометров поднялись до отметки +2 градуса.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:30 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 7 м/с, температура воздуха +2°С", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни на высокогорье Карпат была настоящая зима. Последний раз температура поднималась здесь выше нуля 30 мая.

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Автор: Екатерина Лиманская