В высокогорье Карпат сегодня стало еще холоднее.

В Карпатах 2 июня стало еще холоднее. Сегодня там утром зафиксировали -2°.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:30 2 июня на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 10-12 м/с., температура воздуха -2°С", - говорится в сообщении.

Погода в городах Украины 2 июня

В Киеве - пасмурная погода без осадков. Температура воздуха ночью +11°, днем +16°.

Во Львове в среду будет пасмурно, без осадков. Ночью +7°, днем +17°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +10°, днем +18°.

В Ривне в среду - пасмурная погода, ночью +9°, днем +18°.

В Тернополе 2 июня ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно.

В Хмельницком сегодня будет весь день пасмурно, ночью +9°, днем +14°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +16°.

В Черновцах в среду - пасмурная погода, ночью +10°, днем +14°.

В Виннице сегодня - пасмурно, ливень, +9°...+13°.

В Житомире в среду будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +15°.

В Черкассах - пасмурно, ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.

В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +12°, днем +15°, ливень.

В Полтаве сегодня температура воздуха +12°...+17°, небольшой дождь.

В Одессе 2 июня - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +17°, ливень.

В Херсоне в среду ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, ливень.

В Запорожье - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха +10°...+18°, облачно с прояснениями, без осадков.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°.

В Днепре - пасмурно, температура ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет небольшой дождь, +10°...+16°, переменная облачность.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +18°.

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Автор: Екатерина Лиманская