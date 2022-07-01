В ближайшие два дня в некоторых областях Украины ожидается резкое изменение погоды.

На выходных в некоторых областях Украины ожидается резкое изменение погоды. Так, с запада в нашу страну начнут заходить грозы и дожди. Вместе с осадками ожидается заметное снижение температуры, местами - до комфортных +25°. На остальной территории пока будет сухо и жарче, +28°...+30°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем - до +29°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +20°, днем +25°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, легкий дождь.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +16°...+30°. В воскресенье температура будет +16°...+30°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность, +19°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+29°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье температура составит +17°...+27°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +17°...+24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +13°...+25°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +30°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +15°, днем +28°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +14°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +15°, днем столбики термометров покажут +23°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +17°, днем +26°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +16°...+27°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+26°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, до +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +16°...+29°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +28°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +19°...+28°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +27°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +16°...+30°.

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