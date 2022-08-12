В субботу еще будет дождить, а в воскресенье осадки сконцентрируются на западе страны, а столбики термометров уверенно поползут вверх.

На выходных в Украине продолжатся дожди, однако в конце неели погода начнет меняться. В воскресенье, 14 августа, по всей стране ожидается повышение температуры, а дожди останутся преимуществено в западных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +20°, днем +25°, легкий дождь. В воскресенье ночью ожидается +21°, а днем - до +28°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, гроза.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+24°, легкий дождь. В воскресенье температура будет +17°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +23°, днем +34°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +22°...+35°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°. В воскресенье температура составит +24°...+32°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +17°...+29°. В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+29°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +24°, днем +34°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +23°, днем +34°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +26°, днем +36°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, дождь, температура ночью +13°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +20°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +15°, днем +20°, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура составит +15°...+24°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, дождь, температура до +19°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +15°...+23°, небольшой дождь.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +24°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +13°...+27°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +20°...+29°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +32°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +24°...+33°.

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