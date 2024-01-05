Помимо снижения температуры, также ожидаются сильные осадки и ветер.

Первые выходные 2024 года принесут нам непростую погоду. Если 6 января еще будет относительно тепло и практически без осадков, то уже 7 числа нагрянет резкое похолодание, местами ночью будет до -15°...-17°, а также усилится ветер и начнутся снегопады и дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +1°, снег. В воскресенье ночью ожидается -11°, а днем -6°, пасмурно, сплошная облачность, снегопад.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В воскресенье ночью -9°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -5°, снегопад.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха 0°...+6°. В воскресенье температура будет -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+10°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -7°, днем 0°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -11°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье температура составит -4°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +2°...+10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +7°...+15°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем -2°, небольшой снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +2°, днем -4°, сильный снегопад.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью 0°, днем до +6°. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный снегопад.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, ливень. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью составит +2°, днем -2°, снег.

В Трускавце в субботу пасмурно, сплошная облачность, температура до +8°, длждь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +1°...-4°, сильный снегопад.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +5°. В воскресенье - пасмурно, +4°...+1°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +7°...+12°, дождь.

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