Ожидается стабилизация погоды: дожди практически покинут нашу страну, а температура постепенно начнет повышаться.

В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, погода в Украине стабилизируется. Ожидается, что дожди практически покинут территорию нашей страны, а температура начнет постепенно повышаться. К концу недели солнца станет больше, а температура по всей стране будет в пределах +20°...+25°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +14°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +12°, а днем +25°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +12°...+23°. В воскресенье температура будет +11°...+24°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +16°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +8°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +9°...+22°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье температура составит +12°...+22°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +13°...+22°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +12°...+21°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +6°, днем +22°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +22°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +8°, днем +22°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +9°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +20°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье - небольшая облачность. Температура составит +11° ночью и днем +24°, легкий дождик.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +21°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождь, температура +11°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +24°. В воскресенье - практически безоблачно, +14°...+24°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +18°...+23°.

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