Местами воздух прогреется до +9°...+11°.

На выходных, 19 и 20 февраля, погода в Украине существенно не изменится. Днем по всей стране будет плюсовая температура. В субботу во многих областях ожидаются дожди. В воскресенье осадки ослабнут и останутся лишь на крайнем северо-западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +7°, легкий дождик. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем - до +6°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, легкий дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха 0°...+7°, дождь. В воскресенье температура будет 0°...+6°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+8°.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье температура составит +3°...+8°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, 0°...+8°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +3°...+9°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью -1°, днем +9°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +4°, днем +9°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +9°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +5°, днем +9°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем до +4°, небольшой дождь. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут +2°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит 0°...+7°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура до +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура 0°...+8°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +4°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, возможен снег с дождем, -4°...+3°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+9°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +6°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +4°...+8°.

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