Отмечается, что в городе Киеве заморозков не ожидается.

Ночью в воскресенье, 25 сентября, ожидаются заморозки на поверхности почвы в ряде областей Украины.

Об этом со ссылкой на синоптиков сообщают в ГСЧС.

"Внимание! Ночью 25 сентября в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении. Видео дня

На территории этих областей объявлен на ночь воскресенья и уровень опасности, желтый.

"Обратите внимание, что именно в городе Киеве заморозки не ожидаем!"- отметили в Украинском гидрометцентре.

Будет ли в Украине еще тепло-прогноз народного синоптика

Сентябрь в Украине выдался неожиданно слишком прохладным. Поэтому многих украинцев интересуют вопросы, стоит ли нам еще ждать потепления и когда, если оно все же наступит.

Ответы на них дал народный синоптик Стас Щедрин. 29-30 сентября, утверждает он, ожидается потепление. "В конце сентября в Украину придет потепление, а осадков намного станет меньше", - сообщил погодный эксперт.

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