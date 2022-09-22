С наступлением потепления в нашей стране станет меньше и осадков.

Сентябрь в Украине выдался неожиданно слишком прохладным. Поэтому многих украинцев интересуют вопросы, стоит ли нам еще ждать потепления и когда, если оно все же наступит.

Ответы на них дал народный синоптик Стас Щедрин, сообщает ТСН.

По его прогнозу, прохладная и дождливая погода сохранится в центре, на севере и западе страны до 28-29 сентября. Осадков будет немного только на юге и востоке.

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Щедрин говорит, что на тепло не стоит рассчитывать вплоть до 28 сентября. Так, 22-28-го числа средняя суточная температура будет колебаться в пределах +5...+12°С. В Карпатах будет от -5°С до +2°с.

В южных и восточных областях традиционно будет на несколько градусов теплее - ночью +9...+15°С, днем от +18°С до +25°С.

А вот 29-30 сентября, утверждает синоптик, в Украину придет потепление.

"В конце сентября в Украину придет потепление, а осадков намного станет меньше", - сообщил Щедрин.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что на этой неделе в большинстве областей будет преобладать поле пониженного давления. Пройдут дожди разной интенсивности, но со второй половины недели приблизится циклон, который приведет к уменьшению количества осадков.

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