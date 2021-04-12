Из-за стихии погибли два человека.

По меньшей мере 2 человека погибли и еще 7 получили ранения в результате грозы, вызвавшей сильный ветер и 5 торнадо на побережье Мексиканского залива, США.

Об этом сообщает The Watchers.

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Скорость ветра достигала 225 км/ч. Были разрушены 6 домов и 2 трейлера, 7 человек получили ранения, 2 человека погибли.

Предупреждения о наводнениях, граде и грозах также были даны в некоторых частях Оклахомы, Техаса, Арканзаса и Миссисипи, затронув почти 6 миллионов жителей.

Два торнадо налетели на Луизиану, два - на Миссисипи и один - на Арканзас.

По состоянию на полдень субботы, 10 апреля, более 50000 человек в Арканзасе, Флориде, Луизиане и Миссисипи остались без электричества.

Торнадо в Алабаме

26 марта, несколько мощных торнадо пронеслись по американскому штату Алабама.

Жертвами стихии уже стали по меньшей мере 5 человек. Точное количество пострадавших еще считают. Американцы сняли вихри на телефоны и видеорегистраторы. Ураган успел натворить немалого бедствия в регионе. После себя оставил сотни растрощенных домов и деревьев.

Кроме того, из-за торнадо оборвалось линии электропередач и около 20000 домов остались без света. Чрезвычайники предупреждают: стихия может вернуться.

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Перевод: Елена Пилипчак