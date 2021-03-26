По Алабаме пронеслись несколько мощных торнадо, есть жертвы (фоторепортаж, видео)

13:11, 26 марта 2021
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Ураган успел натворить немалого бедствия в регионе.

Сегодня, 26 марта, несколько мощных торнадо пронеслись по американскому штату Алабама.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жертвами стихии уже стали по меньшей мере 5 человек. Точное количество пострадавших еще считают. Американцы сняли вихри на телефоны и видеорегистраторы. Ураган успел натворить немалого бедствия в регионе. После себя оставил сотни растрощенных домов и деревьев.

Кроме того, из-за торнадо оборвалось линии электропередач и около 20000 домов остались без света. Чрезвычайники предупреждают: стихия может вернуться.

Сезон торнадо в США

Сезон торнадо начался в США 18 марта. Накануне стихия свирепствовала в Алабаме и Техасе. Без электричества остались почти 70000 домов.

Повреждены сотни зданий, поломаны деревья, заблокированы несколько автомобильных трасс. Из-за непогоды в этих штатах временно приостановили вакцинацию и перевели школьников на дистанционное обучение.

Американская метеослужба выпустила 50 предупреждений об опасности торнадо в ближайшие два дня.

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Автор: Елена Пилипчак

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