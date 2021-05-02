Прогноз погоды в Украине на 2 мая / фото УНИАН
В воскресенье, 2 мая, дожди зальют практически всю страну. Сухо будет только в Крыму, на Херсонщине и Харьковщине. При этом будет тепло: средняя температура по стране составит +20°. Жарче всего будет в Крыму - до +25°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В центральных регионах - дожди, которые местами усилятся до ливней. Днем ожидается до +20°. Ночью - от +10°. В Киеве возможен ливень, днем температура составит +17°.
- Запад Украины накроют ливни и грозы, при этом время от времени будет показываться солнце. Днем температура продержится на уровне +18°...+22°, а ночью опустится до +7°.
- На севере - также дожди. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +18°, а ночью покажут +12°.
- На юге воздух прогреется до +25° в Крыму и до +22° в других областях. Холоднее всего будет в Одессе - до +15°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями, в Николаеве и Одессе пройдут дожди. Ночью температура не опустится ниже +11°.
- На востоке ожидается переменная облачность с дождями. Днем температура будет колебаться на уровне +20°...+22°, а ночью упадет до +11°.
Народные приметы 2 мая
2 мая - Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "одеть весну в новину".
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