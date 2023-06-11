Из-за размытых дорог отсутствует проезд к 16 населенным пунктам, кое-где понадобилась эвакуация людей.

Два района Львовщины пострадали от мощных ливней, в результате которых размыты дороги, разрушены 5 мостов, отсутствует проезд до 16 населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его инофрмации, в результате дождей, которые прошли вчера, и стекания горных рек пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы области.

В частности в Дрогобычском районе, в результате растекания реки Сходничанка в Сходнице по всей протяженности реки размыты берега. Уровень воды поднялся на 1,5 м. Затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов.

"Из 16 домохозяйств откачивали воду. Газо-и водоснабжение поселка временно прекратили. 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения", - отметил Козицкий.

По его информации, в этом районе из-за повреждения одного моста в с. Новый Кропивник и двух мостов В с. Перепростиня отсутствует доезд до 16 населенных пунктов. Объезд возможен.

В Стрыйском районе в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрыли. Объезд обеспечен, уточнил Козицкий.

Он сообщил, что из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них - 44 ребенка. Часть из них отправились домой с помощью железной дороги, других временно поселили в местном народном доме.

"По состоянию на этот час осадки продолжаются, но они уменьшились. Вода сошла самотеком. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая. Спасательные работы продолжаются", - рассказал о ситуации глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее ГСЧС информировало, что от непогоды пострадал известный курорт Прикарпатья Сходница. Отмечалось, что с подтопленных территорий спасатели спасли там 45 человек, из них 8 детей. К работам по ликвидации последствий стихийного бедствия от ГСЧС привлечены 91 человек и 18 единиц спецтехники, в том числе 10 плавсредств.

Сейчас спасательная опреация продолжается также на Херсонщине и Николаевщине, которые подтоплены в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Подтопленными в Херсонской области остаются на сегодня 32 населенных пункта (3 821 дома) на правом берегу р. Днепр и 14 населенных пунктов (находятся на временно оккупированной территории).

В Николаевской области по состоянию на вчера подтоплен 31 населенный пункт.

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