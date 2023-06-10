В результате поднятия воды в реках подтоплены десятки домов.

Сегодня во Львовской области бушевала непогода - пока Моршин обильно засыпало градом, в Сходнице дома затапливало из-за значительных осадков.

Накануне Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что из-за локальных значительных дождей в течение 10-12 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3, но без негативных последствий. Впрочем, в некоторых районах Львовской области непогода все же наделала беды.

"В результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплены около 40 домохозяйств в пгт. Сходница Дрогобычского района. Задействованы все экстренные службы. ... В селе Урич Стрыйского района размытая дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обрушенный мост через реку, что заблокировало выезд из села", – сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Местные Telegram-каналы также информируют, что после ливня, который прошел в Стрыйском районе, ямы залиты водой, и проезд по Моршинскому мосту в направлении Стрыя затруднен.

В самом Моршине крайне нетипично для июня выпал град размером с горошину. О негативных последствиях этого явления не сообщается.

Погода во Львове и области - что надо знать

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает, что 11 июня ночью и утром по югу Львовской области ожидаются сильные дожди, грозы, днем кое-где шквалы 15-20 м/с, град.

Во Львове прогнозируют ночью и утром значительный дождь, грозу, днем шквал 15 – 20 м/с, возможен град. В области объявлен II уровень опасности, оранжевый, в городе – I уровень опасности, желтый.

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