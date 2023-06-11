Подтопленными на правобережье остаются 32 населенных пункта.

На правом берегу Херсонской области вода, которая затопила десятки населенных пунктов после разрушения дамбы Каховской ГЭС, продолжает отступать. В течение ночи ее уровень снизился на 26 см.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, подтопленными на правобережье остаются 32 населенных пункта - 3 тыс. 784 дома.

"Вода понемногу отступает. На утро ее уровень составляет 4 м 19 см, за ночь он снизился на 26 см", - рассказал он.

По словам Прокудина, на правобережье эвакуировано 2 тыс. 716 человек.

"На левом берегу такой позитивной динамики не имеем. Уменьшилась динамика спада воды. Эвакуация провалена, оккупанты отбирают у людей лодки и сами оплывают затопленные дома, забирая уцелевшее имущество", - добавил глава ОВА.

Он уточнил, что на данный момент специалисты контролируют состояние воды в населенных пунктах без централизованного снабжения, при необходимости организуют подвоз бутилированной воды.

"Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе стабильная. Случаев инфекционных болезней нет", - отметил Прокудин.

Ситуация с подтоплением Херсонской области

Как сообщал УНИАН, в течение вчерашнего дня уровень подтопления на правом берегу Херсонской области снизился на 27 см. По состоянию на вечер 10 июня площадь затопления уменьшилась почти вдвое.

На подконтрольной Украине территории Херсонской и Николаевской областей продолжается эвакуация, несмотря на вражеские обстрелы.

В то же время на временно оккупированных территориях левобережной Херсонской области люди брошены российскими захватчиками на произвол судьбы. Оккупанты не проводят эвакуацию и не оказывают помощь местному населению. Известно о случаях гибели людей во время наводнения.

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