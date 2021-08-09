Ущерб от наводнения уже насчитывает десятки миллионов долларов.

В Китае из-за проливных дождей вновь произошло наводнение. Уже эвакуированы более 80000 человек.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, стихия накрыла провинцию Сычуань на юго-западе Китая.

По данным официальной службы новостей Китая, в водохранилище города Дачжоу уровень воды превышен на 2,2 метра выше нормы.

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Также сообщается, что более 440 000 человек пострадали от наводнений в шести городах провинции.

Как сообщает агентство, сильный дождь уже привел к экономическому ущербу в размере 38,57 миллиона долларов в провинции Сычуань.

Сообщается о 45 полностью разрушенных домах и 118 зданий серьезно повреждены.

Китайские метеорологи заявили, что повышение температуры увеличило вероятность сильных дождей по всему миру, и последствия для Китая, вероятно, усугубятся в ближайшие годы.

"Экстремальные явления, такие как высокие температуры и проливные дожди, участились, и уровень климатического риска в Китае растет", - сказал заместитель директора Национального климатического центра, государственного аналитического центра.

Напомним, в прошлом месяце центральная китайская провинция Хэнань пережила самые сильные ливни за всю историю наблюдений: 19 государственных станций мониторинга погоды зафиксировали самый высокий дневной уровень осадков за всю историю.

По данным китайского бюро погоды, в результате наводнения погибло более 300 человек, в основном в столице провинции Чжэнчжоу, где всего за один день выпало почти годовое количество осадков.

По данным синоптиков, трехдневный дождь был самым большим за тысячу лет погодных наблюдений.

СМИ пишут, что такое большое количество осадков вероятнее всего связано с глобальным потеплением. От изменений климата страдают также США и Канада, а также страны Западной Европы.

Автор: Екатерина Лиманская