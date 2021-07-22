12 человек погибли и более 500 были спасены после затопления тоннеля метро.

Количество погибших через крупнейшие за тысячу лет наводнения в Китае возросло до, по меньшей мере, 25 человек.

Об этом сообщает Reuters.

10 человек погибло на линии метро в Чжэнчжоу. Синоптики прогнозами не утешают – дожди продолжаться.

Около 100 тысяч человек эвакуировали из пострадавших районов, до сих пор наблюдаются перебои с железнодорожным и автомобильным сообщением. Тысячи военных привлекли к спасательным операциям в провинции.

Читайте такжеНа Николаевщине выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)По данным государственных СМИ, 12 человек погибли и более 500 были спасены после затопления тоннеля метро. Кадры из интернета показывают, что большая вода застала пассажиров под землей – пострадавшие оказались по грудь в воде. Одна станция превратилась в большой коричневый бассейн.

Из-за воды количество воздуха в вагонах уменьшилось, что затрудняло эвакуацию граждан.

Дождь остановил автобусное сообщение в 12-миллионном городе, поэтому жители массово пересаживались в метро.

По меньшей мере 25 человек погибло из-за проливных дождей, семеро пропали без вести, говорится в заявлении официальных лиц.

В ближайшие дни в провинции Хэнань ожидается еще больше дождей. Туда отправили 5700 солдат.

Наводнение в Китае: что известно

С субботы по вторник в Чжэнчжоу выпал почти годовой уровень осадков – 617,1 мм (по сравнению: за год-640,8 мм).

По данным синоптиков, трехдневный дождь был самым большим за тысячу лет погодных наблюдений.

СМИ пишут, что такое большое количество осадков вероятнее всего связано с глобальным потеплением. От изменений климата страдают также США и Канада, а также страны Западной Европы.

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Автор: Яна Ставская