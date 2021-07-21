Более 10 000 человек эвакуировали.

На китайскую провинцию Хэнань обрушились сильные дожди и наводнения.

Об этом пишет The Guardian.

По меньшей мере три человека погибли в столице провинции Чжэнчжоу, где за час выпало более 20 сантиметров дождя.

Вышедшие из берегов реки нарушили работу общественного транспорта. Дождь затопил метро, в результате чего пассажиры оказались по пояс в воде.

Читайте такжеЗавтра на Киев обрушатся дожди с грозами и сильным ветромОфициальное агентство Синьхуа сообщило, что более 10 000 жителей центральной провинции эвакуировали.

Ливень начался ещё 17 июля. Согласно прогнозам метеорологических служб, 21 июля ожидаются сильные осадки.

Кадры в социальных сетях показывают, что всемирно известный храм Шаолинь и другие культурные объекты сильно пострадали. Дома сотни жителей провинции Хэнань остались без электричества.

BREAKING - Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

По сообщениям местных СМИ, обрушилась плотина Гоцзяцзю. Она была серьезно повреждена наводнениями, пишет Insider Paper.

JUST IN: The Chinese army warned that a dam in the center of China “could collapse at any time” after being severely damaged in torrential storms https://t.co/gxsyFRIrqq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

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Автор: Людмила Жерновская