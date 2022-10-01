Сегодня утром, 1 октября, по всей Киевской области объявили повышенный уровень опасности.
По данным Укргидрометцентра, ожидается густой туман.
"Утром 1 октября туман, видимость 200-500 метров",- предупредили синоптики.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
В Украине ожидаются подтопления и сели
Как сообщал Погода УНИАН ранее, в Украине в ближайшие дни существует вероятность схода селевых потоков, а также подтоплений.
В частности, в Укргидрометцентре предупредили, что 1-2 октября в местах прохождения сильных дождей в Закарпатской области ожидается формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах.
Также в горных районах существует угроза формирования небольших селевых потоков. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.