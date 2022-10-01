Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о густом тумане.

Сегодня утром, 1 октября, по всей Киевской области объявили повышенный уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, ожидается густой туман.

"Утром 1 октября туман, видимость 200-500 метров",- предупредили синоптики.

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Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

В Украине ожидаются подтопления и сели

Как сообщал Погода УНИАН ранее, в Украине в ближайшие дни существует вероятность схода селевых потоков, а также подтоплений.

В частности, в Укргидрометцентре предупредили, что 1-2 октября в местах прохождения сильных дождей в Закарпатской области ожидается формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах.

Также в горных районах существует угроза формирования небольших селевых потоков. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.

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