В нескольки областях существует угроза подтоплений, в горных района ожидаются сели.

В Украине в ближайшие дни существует вероятность схода селевых потоков, а также подтоплений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, 30 сентября - 2 октября на реках Закарпатской области и 1-3 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,5 метра, без негативных последствий.

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В Укргидрометцентре предупредили, что 1-2 октября в местах прохождения сильных дождей в Закарпатской области ожидается формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах.

"В горных районах существует угроза формирования небольших селевых потоков (II уровень опасности - оранжевый)", - предупредили синоптики.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни

По данным народного синоптика Стаса Щедрина, сегодня в большинстве областей Украины ухудшится погода. По его словам, по всей стране, кроме запада, а особенно на Кировоградщине и Черкасщине, ожидается очень сложная погода. Пройдут сильные ливни с грозами и шквалами

По данным Погода УНИАН, в ближайшие выходные, 1 и 2 октября, в Украине ожидается изменение погоды. Если в субботу еще будет тепло, а дожди сконцентрируются на западе страны, то уже в воскресенье похолодает, а осадки накроют практически всю страну.

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