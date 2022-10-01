Осадки сконцентрируются на западе Украины, а также зацепят еще несколько областей.

Начало октября в большистве областей Украины будет теплым и сухим. Во многих регионах столбики термометров покажут комфортные +22°...+26°. Однако не обойдется без дождей. Сегодня осадки ожидаются на западе Украины, а также местами на севере и в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня тепло распределится неравномерно. В Волынской, Ривненской, Львовской и Тернопольской областей будет прохладнее всего, +15°...+16°. В Хмельницкой области и на Закарпатье ожидается до +18°, а в Ивано-Франковской и Черновицкой будет до +21° и до +24° соответственно. Повсеместно ожидаются дожди, местами сильные и грозами. Лишь в Черновицкой области вероятность осадков ниже.

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На севере Украины сегодня будет +17°...+19°, а на Сумщине воздух прогреется до +22°. В Житомирской и Сумской областях пройдут дожди.

Жителей центра Украины ждет комфортная сухая погода. Здесь 1 октября воздух прогреется до +22°...+26°, в большинстве областей будет небольшая облачность.

На востоке также будет тепло, +22°...+25°. В Харькове ожидается ливень, а на остальной территории будет преобладать сухая погода и небольшая облачность.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Здесь столбики теромометров покажут +24°...+26°. Без осадков, небольшая облачность, а в Крыму - практически безоблачно.

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