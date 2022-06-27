В День Конституции, 28 июня, в Украине ожидается сильная жара. Практически по всей стране ожидается температура от +30° до +33°, лишь в Одесской области и в Крыму, где ожидаются небольшие дожди, будет прохладнее. На северо-востоке погремят грозы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +31°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
- В Тернополе 28 июня ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +33°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+33°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +16°...+31°, практически безоблачно.
- В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +33°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°, гроза.
- В Одессе 28 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.
- В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +14°...+21°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +33°.
Народные приметы на 28 июня
28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.