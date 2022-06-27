28 июня температура в Украине будет повышаться до +30°...+33°.

В День Конституции, 28 июня, в Украине ожидается сильная жара. Практически по всей стране ожидается температура от +30° до +33°, лишь в Одесской области и в Крыму, где ожидаются небольшие дожди, будет прохладнее. На северо-востоке погремят грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +31°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 28 июня ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +16°...+31°, практически безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°, гроза.

В Одессе 28 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +14°...+21°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +33°.

Народные приметы на 28 июня

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

Вас также могут заинтересовать новости: