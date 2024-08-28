По словам ученых, "несвоевременные" визиты птиц являются одним из неоспоримых доказательств потепления.

В районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, вновь неожиданно появились субантарктические пингвины, количество которых увеличивается - эти "разведчики" присматриваются к потенциальным местам гнездования.

"Представители этого вида с антарктической весны до осени обитают на нашем острове Галиндез. Здесь строят гнезда, откладывают яйца и выводят птенцов. Сейчас же в Антарктике заканчивается зима. Поэтому наши биологи фиксируют постоянные заходы на Галиндез групп субантарктических пингвинов, от 10 до 70 птиц. Меньшие группы встречаются непосредственно возле станции, а большие - на мысе Пингвин-Пойнт с другой стороны острова", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

Говорится, что после первого внезапного визита в конце июля небольшие группы пингвинов иногда наведывались сюда. По словам биолога 29-й Украинской антарктической экспедиции Светозара Давыденко, потом лед заблокировал проливы в акватории, и птицы не появлялись. Но за последнюю неделю штормовой ветер и температура около нуля частично разрушили этот лед.

"И пингвины смогли снова пользоваться удобными для себя участками на острове - где есть относительно пологий спуск в воду", - рассказал Давыденко.

Он отметил, что большое возвращение субантарктических пингвинов ожидается традиционно в конце сентября - начале октября. Однако сейчас "разведчики" уже заходят на Галиндез, чтобы присмотреть лучшие места для гнездования.

Также в целом растет количество этих пернатых в районе "Вернадского": исследователи наблюдали сотни пингвинов на отдаленных островах.

В центре добавили, что украинские ученые осуществляют наблюдения за птицами в Антарктике в контексте изменения климата, ведь они достаточно быстро реагируют на изменения окружающей среды. В частности, до сезона 2007-2008 годов субантарктические пингвины вообще не гнездились на острове Галиндез, а выбирали более теплые северные территории. Затем их колония в окрестностях станции "Академик Вернадский" постоянно росла. И уже в сезоне 2023-2024 годов на Галиндезе их было рекордное количество - до 7 тысяч.

"Такие изменения являются одним из неоспоримых доказательств потепления в регионе", - отмечают ученые.

Украинские полярники обнародовали видео, на котором зафиксированы стаи пингвинов. Смешные птицы группами передвигаются по снегу, и, не боясь людей, вплотную подходят к оборудованию полярной станции.

Визиты пингвинов на станцию "Академик Вернадский"

Ранее украинскую научную полярную станцию "Академик Вернадский" во время антарктической зимы посетила группа пингвинов. Говорилось, что после внезапного повышения температуры к станции пришла большая группа пингвинов - где-то 20-25 птиц. Визит был неожиданным, ведь на зиму они покидают остров Галиндез. В это время здесь можно иногда увидеть одиночных черно-белых "гостей". "Большое возвращение пингвинов в "Вернадского" обычно происходит весной (это когда в Украине осень).

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