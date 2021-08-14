В стране на месяц объявили чрезвычайное положение.

Гаити, все еще оправляющееся от землетрясения 2010 года, всколыхнуло новое мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 227 человек.

Как сообщает BBC, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе страны в субботу, 14 августа, повалив и повредив здания, в частности, церкви и гостиницы.

Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощутили в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 км, и в соседних странах.

В стране на месяц объявили чрезвычайное положение.

Президент США Джо Байден распорядился оказать помощь Гаити. Ранее Геологическая служба США предупреждала, что землетрясение может повлечь тысячи смертей.

Gran Ri Vil Jeremie pic.twitter.com/RBPStzMOxE — JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14, 2021

Землетрясение 2010 года на Гаити

12 января 2010 года в 16:53 по местному времени на Гаити произошло разрушительное землетрясение. Эпицентр находился в 22 км к северо-западу от столицы Порт-о-Пренс. После основного толчка магнитудой 7 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5.

По официальным данным, по состоянию на 18 марта 2010 года число погибших составляло 222 570 человек, еще 311 000 человек получили ранения, 869 пропали без вести. Материальный ущерб оценивался в 5,6 млрд евро.

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Автор: Катерина Комолова