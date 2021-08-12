Толчки ощущались и в Индонезии.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Филиппин.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщается, мощное землетрясение произошло в 66 км к юго-востоку от филиппинского муниципалитета Бобон.

По предварительным данным, гипоцентр залегал на глубине 50 км.

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Как сообщается, толчки от землетрясения на Филиппинах ощущались в центральной части Индонезии.

По данным агентства, предупреждение о цунами не было объявлено, поскольку подземные толчки не привели к образованию потенциально опасных волн.

Напомним, в конце июля у берегов Аляски произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,2. Тогда была объявлена угроза цунами.

В начале июля В Таджикистане зафиксировали сильное землетрясение, разрушены дома, среди населения были погибшие и раненые.

Эпицентр землетрясения находился в 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее от Раштского района. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

Тогда в результате подземных толчков в четырех селах разрушено 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили ранения.

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Автор: Екатерина Лиманская