Новогодние выходные 2022 предусмотрены на католическое и православное Рождество и Новый год.

Приближается период новогодних праздников – самая веселая и долгожданная пора для всей страны. Многие украинцы уже составляют планы на зимние праздники и планируют отпуск. Начало 2022 порадует украинцев несколькими дополнительными выходными.

Новогодние выходные 2022: все даты

Первый выходной украинцы получат в конце декабря на католическое Рождество. Праздник рождения Христа выпадает на субботу 25 декабря, поэтому выходной переносится на следующий рабочий день – понедельник 27 декабря. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 25 по 27 декабря.

Следующие выходные также будут удлиненными в честь Нового года. 1 января выпадает на субботу, поэтому нерабочий день снова перенесут на понедельник. Нерабочими будут дни с 1 по 3 января.

7 января Рождество отметят православные христиане. В 2022 году оно выпадает на пятницу, так что выходной не переводится. Таким образом выходные на православное Рождество продлятся с 7 по 9 января. А в первую неделю января мы будем работать лишь 3 дня.

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Автор: Екатерина Пулатова