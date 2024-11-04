Трагедия произошла, когда футболисты уходили с поля.

В Уанкайо (Перу) почти во время футбольного матча молния убила 39-летнего игрока Уго де ла Круза Месу, госпитализированы еще несколько пострадавших.

Как сообщает британский таблоид The Sun, трагедия произошла 3 ноября во время регионального турнира, проходившего в округе Чилька.

По данным издания, матч проходил между двумя местными командами Juventud Bellavista и Familia Chocca. В это время началась гроза, и судья принял решение о прерывании игры. Однако, когда спортсмены направлялись в раздевалку, прямо в поле ударила молния. На месте погиб защитник Familia Chocca. Еще несколько игроков травмированы. По данным The Sun, среди них - 40-летний вратарь Хуан Чокка Льякта, который получил серьезные ожоги из-за практически прямого попадания молнии. Состояние мужчины - крайне тяжелое.

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"Состояние других пострадавших, двух подростков 16 и 19 лет, а также 24-летнего Кристиана Сесара Питуй Кауаны оценивается как "стабильное", - пишет издание.

В Чехии молния ударила в место празднования Дня защиты детей

Напомним, в Чехии, в городе Либерец, 2 июня во время празднования Дня защиты детей, молния ударила в дерево, под которым от дождя прятались люди - много взрослых и детей получили травмы и госпитализированы. Празднование началось в два часа дня в замковом парке во Вратиславицах, куда пришли сотни людей. Мероприятия включали традиционные детские развлечения и концерт. Из-за дождя часть посетителей ушла, но многие решили переждать непогоду и прятались под большим деревом. Именно в этот 20-метровый дуб около половины пятого вечера ударила молния.

При этом дуб выдержал удар молнии - на людей, которые под ним прятались, не упало ни одной ветки. В то же время в результате удара молнии спасатели зафиксировали два десятка пострадавших. Семнадцать из них, в том числе десять детей в возрасте от двух до шестнадцати лет, оказались в больнице в Либерце, два человека - в соседнем Яблонеце-над-Нисой. Еще один пострадавший был доставлен вертолетом в пражскую больницу в Мотоле. Спасателям пришлось реанимировать нескольких человек на месте.

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