Спасателям пришлось реанимировать нескольких человек прямо на месте происшествия.

В Чехии, в городе Либерец, во время празднования Дня защиты детей, молния ударила в дерево, под которым от дождя прятались люди - многие взрослые и дети получили травмы и госпитализированы. Как сообщает Новости, ЧП произошло в воскресенье, 2 июня.

Отмечается, что празднование началось в два часа дня в замковом парке во Вратиславицах, куда пришли сотни людей. Мероприятия включали традиционные детские развлечения и концерт. Из-за дождя часть посетителей ушла, но многие решили переждать непогоду и прятались под большим деревом. Именно в этот 20-метровый дуб около половины пятого вечера ударила молния.

"Молния, гром, мы видели, как падали люди. Она (молния - УНИАН) ударила в дерево, под которым было много людей. Это было ужасное зрелище", - рассказал один из участников мероприятия.

Видео дня

"Это был страшный удар", - добавил другой очевидец. Он также сказал, что на месте происшествия началась паника.

При этом дуб выдержал удар молнии - на людей, которые под ним прятались, не упало ни одной ветки.

Вскоре после инцидента парк опустел - организаторы свернули декорации, зрители разошлись.

"Можно сказать, что удар молнии положил конец празднованию", - заявил Лукаш Кайинек из отдела культуры Вроцлавской городской ратуши, которая организовала празднование Дня защиты детей.

В результате удара молнии спасатели зафиксировали два десятка пострадавших. Семнадцать из них, в том числе десять детей в возрасте от двух до шестнадцати лет, оказались в больнице в Либерце, два человека - в соседнем Яблонеце-над-Нисой. Еще один пострадавший доставлен вертолетом в пражскую больницу в Мотоле. Спасателям пришлось реанимировать нескольких человек на месте.

В основном пострадавшие получили нарушения сердечного ритма, ожоги и неврологические травмы, связанные с временным нарушением подвижности конечностей.

Попадание молнии по людям

В Пуэрто-Рико от удара молнии пострадали трое несовершеннолетних, которые во время грозы находились на побережье - на пляже Монтонес в Исабеле. Дети были на пляже во время непогоды, когда рядом с ними ударила молния. Пострадавшим - 7, 10 и 12 лет, они имеют американское гражданство, но проживают в муниципалитете Тоа Баха в Пуэрто-Рико.

Мальчики были доставлены в больницу. Момент поражения попал на видео. Местные власти призвали людей быть осмотрительными во время непогоды, в частности на побережье.

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