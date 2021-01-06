Мокрый снег, дождь и гололедица: спасатели предупредили украинцев об изменении погоды
В южных и центральных областях местами ожидаются значительные осадки.
Завтра, на Рождество, 7 января, ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей - дожди, кое-где с мокрым снегом. В южных и центральных областях местами значительные осадки.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
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Послезавтра, 8 января в северных, восточных, ночью и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. На остальной территории - без осадков.
Погода на Рождество в Украине: данные погоды УНИАН
В четверг, 7 января, на Рождество, всю Украину зальет дождями. Местами они усилятся до ливней. Дневная температура будет колебаться в пределах от +2° в западной части страны и до +13° - в Крыму.
В Киеве на Рождество - дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
- Винница+3°... 0°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев+2°... 0°
- Кропивницкий+5°... -1°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+12°... +4°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+5°... 0°