Мокрый снег, дождь и гололедица: спасатели предупредили украинцев об изменении погоды

В южных и центральных областях местами ожидаются значительные осадки.

В ближайшие дни ожидается изменение погоды / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, на Рождество, 7 января, ночью в юго-западной части, днем в большинстве областей - дожди, кое-где с мокрым снегом. В южных и центральных областях местами значительные осадки.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

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Послезавтра, 8 января в северных, восточных, ночью и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. На остальной территории - без осадков.

Погода на Рождество в Украине: данные погоды УНИАН

В четверг, 7 января, на Рождество, всю Украину зальет дождями. Местами они усилятся до ливней. Дневная температура будет колебаться в пределах от +2° в западной части страны и до +13° - в Крыму.

В Киеве на Рождество - дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.