Похолодание отменяется: на Рождество по всей Украине пройдут дожди (карта)

11:24, 5 января 2021
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В Крыму температура повысится до +13°.

На праздник Украину зальет дождями / фото pixabay.com
На праздник Украину зальет дождями / фото pixabay.com

В четверг, 7 января, на Рождество, всю Украину зальет дождями. Местами они усилятся до ливней. Дневная температура будет колебаться в пределах от +2° в западной части страны и до +13° - в Крыму.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021

  • В Киеве на Рождество - дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
  • В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью 0°, днем +2°.
  • Во Львове в четверг - облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью -3°, днем +4°.
  • В Луцке ожидается переменная облачность и дождь, ночью -2°, днем +4°.
  • В Ривне на Рождество облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ночью -3°, днем +3°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями, мелкий дождь.
  • В Хмельницком в четверг ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями и дождь.
  • В Ивано-Франковске на Рождество переменная облачность и также возможен дождь, ночью -2°, днем +6°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°, дождь.
  • В Виннице в рождественский день мелкий дождик, -4°...+3°.
  • В Житомире в четверг будет дождь, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Черкассах ночью 0°, днем +6°, дождь.
  • В Кропивницком - ливень, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Полтаве на Рождество дождь, температура воздуха +1°...+6°.
  • В Одессе 7 января - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью -1°, днем +9°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью +1°, днем +7°.
  • В Сумах 7 января - ливень, температура воздуха 0°...+3°.
  • В Харькове - ливень, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Днепре - дождь, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+13°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°. 
  • В Северодонецке 7 января - облачно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +5°.
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото УНИАН

7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка. Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру. 

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Автор: Елена Пилипчак

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