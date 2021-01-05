Похолодание отменяется: на Рождество по всей Украине пройдут дожди (карта)
В Крыму температура повысится до +13°.
В четверг, 7 января, на Рождество, всю Украину зальет дождями. Местами они усилятся до ливней. Дневная температура будет колебаться в пределах от +2° в западной части страны и до +13° - в Крыму.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021
- В Киеве на Рождество - дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
- В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью 0°, днем +2°.
- Во Львове в четверг - облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью -3°, днем +4°.
- В Луцке ожидается переменная облачность и дождь, ночью -2°, днем +4°.
- В Ривне на Рождество облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ночью -3°, днем +3°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями, мелкий дождь.
- В Хмельницком в четверг ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями и дождь.
- В Ивано-Франковске на Рождество переменная облачность и также возможен дождь, ночью -2°, днем +6°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°, дождь.
- В Виннице в рождественский день мелкий дождик, -4°...+3°.
- В Житомире в четверг будет дождь, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +6°, дождь.
- В Кропивницком - ливень, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Полтаве на Рождество дождь, температура воздуха +1°...+6°.
- В Одессе 7 января - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью -1°, днем +9°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Сумах 7 января - ливень, температура воздуха 0°...+3°.
- В Харькове - ливень, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Днепре - дождь, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+13°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°.
- В Северодонецке 7 января - облачно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +5°.
7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка. Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру.
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- Винница+1°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий+3°... +1°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+3°... -1°