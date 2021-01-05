Похолодание отменяется: на Рождество по всей Украине пройдут дожди (карта)

В Крыму температура повысится до +13°.

На праздник Украину зальет дождями / фото pixabay.com

В четверг, 7 января, на Рождество, всю Украину зальет дождями. Местами они усилятся до ливней. Дневная температура будет колебаться в пределах от +2° в западной части страны и до +13° - в Крыму.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021

В Киеве на Рождество - дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.

В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью 0°, днем +2°.

Во Львове в четверг - облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью -3°, днем +4°.

В Луцке ожидается переменная облачность и дождь, ночью -2°, днем +4°.

В Ривне на Рождество облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ночью -3°, днем +3°.

В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями, мелкий дождь.

В Хмельницком в четверг ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями и дождь.

В Ивано-Франковске на Рождество переменная облачность и также возможен дождь, ночью -2°, днем +6°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°, дождь.

В Виннице в рождественский день мелкий дождик, -4°...+3°.

В Житомире в четверг будет дождь, температура ночью -2°, днем +2°.

В Черкассах ночью 0°, днем +6°, дождь.

В Кропивницком - ливень, температура ночью -1°, днем +6°.

В Полтаве на Рождество дождь, температура воздуха +1°...+6°.

В Одессе 7 января - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью 0°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью -1°, днем +9°.

В Запорожье - дождь, температура ночью +1°, днем +7°.

В Сумах 7 января - ливень, температура воздуха 0°...+3°.

В Харькове - ливень, температура ночью +1°, днем +4°.

В Днепре - дождь, температура ночью 0°, днем +7°.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+13°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°.

В Северодонецке 7 января - облачно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +5°.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото УНИАН

7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка. Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: