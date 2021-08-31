Специалисты составили сезонный прогноз погоды для европейских стран.

Мировой метеорологический центр, находящийся в г. Рединг (Великобритания), выпустил сезонный прогноз относительно вероятных погодные условия осенью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, в этом году в разных частях Европы осень будет иметь определенные определяющие особенности.

Погода на севере Европы

Как сообщается, в северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России будет больше облачных, дождливых дней. Погода будет довольно прохладной в сентябре, однако относительно теплой в ноябре.

Осень в центральной Европе и в Украине

В центральной Европе, и в Украине в частности, прогнозируют очень сухой октябрь, вероятно даже конец сентября и начало ноября также. Как сообщается, вызвано это будет установлением мощного Азорского антициклона, который может удерживать свои позиции длительное время. Но наибольшую опасность при такой синоптической ситуации будут представлять ранние заморозки.

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"В сентябре еще возможны периоды очень теплой погоды (даже так называемые "волны тепла"), а ноябрь, согласно прогнозам, также может быть достаточно теплой, с температурами выше многолетней нормы", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в Средиземноморье возможна очень жаркая и сухая осень.

"А вот во Франции, Исландии и на юге Великобритании нынешняя осень подпадает под описание "нейтральная" - то есть, осенью 2021 года не ожидается каких - то существенных аномалий температуры или осадков по сравнению с очаговыми многолетними данными", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская