Такая погода в это время года является редкостью для страны.

Португалия оказалась под потоком холодного полярного воздуха. Температура в стране опустилась примерно на 12° ниже среднесезонной и начались майские метели.

Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на Еlectroverse.

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По всей Португалии, на больших высотах, были зафиксированы значительные скопления снега, особенно над Серра-да-Эштрела, где было объявлено предупреждение о зимней погоде.

Такая картина наблюдалась вчера на вершине горы Торре (1993 м), расположенной в центральной Португалии. По словам местных властей, доступ на гору теперь "перекрыт".

Снег в конце сезона действительно вышел за пределы Серра-да-Эштрела и покрыл также регионы Жереш.

Муниципалитет Вила-Пука-де-Агиар даже опубликовал твит, который призывает людей оставаться дома из-за невероятно редкую количество снега, что уничтожает урожай.

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Автор: Елена Пилипчак