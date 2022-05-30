По прогнозу Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине будет тепло, однако ожидаются осадки.

В течение недели в Украине будет очень теплая погода, однако ожидаются локальные ливни, грозы, град и шквалы.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, в конце мая - начале июня атмосферная циркуляция над Восточной Европой и Украиной в частности претерпит существенные изменения.

"Благодаря притоку теплой и влажной воздушной массы с акватории Черного моря и Кавказа, температура воздуха уже с понедельника на большей части территории нашей страны существенно повысится до летних показателей и на несколько градусов будет превышать средние многолетние нормы", - пояснил синоптик.

По его прогнозу, параллельно с потеплением активизируется и грозовая деятельность.

"Местами пройдут сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра. В общем, степень увлажнения в течение следующей недели ожидается достаточной в большинстве областей Украины", - рассказал он.

Напомним, на сегодня во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

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