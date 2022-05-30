Сегодня во многих областях ожидаются дожди и грозы.

На сегодня, 30 мая во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидаются значительные дожди и грозы.

"30 мая днем в Черниговской области значительный дождь, в северных и центральных областях гроза", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +21°, дождь, возможно с грозой.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +19°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°, дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, легкий дождь.

В Тернополе 30 мая ночью будет +13°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, легкий дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+23°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет +8°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +12°...+26°.

В Одессе 30 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, легкий дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +14°...+30°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +29°.

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