На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших.

На иерусалимских холмах вспыхнули лесные пожары. Огонь подбирается к самому Иерусалиму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, огонь уже полыхает все го лишь в 10 километрах от Иерусалима.

В связи с распространением огня были эвакуированы несколько поселений, однако точное количество тех, кто покинул свои дома, пока неизвестно.

Спасатели продолжают тушить пожар. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

По данным издания "Детали", горит лес Святых (Яар Кдошим). Это самый большой посаженый лес в Израиле. На месте работают множество пожарных команд и 13 пожарных самолетов. Они сбрасывают антипирены на лес, чтобы остановить распространение огня.

Как сообщается, пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. Из-за этого трудно контролировать пожар, эвакуация жителей продолжается.

Из многих районов Иерусалима видно сильное задымление, - в том числе его можно увидеть и прямо от Стены Плача. Небо над городом приобрело из-за дыма грязно-оранжевый оттенок.

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Автор: Екатерина Лиманская