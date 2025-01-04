В то же время будут периоды с сильными осадками.

Январь будет достаточно теплым, как для зимы, и значительных морозов ожидать не стоит. Такой прогноз "Телеграфу" озвучил народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Синоптик отметил, что погода в первой декаде января будет достаточно разнообразной, ожидаются резкие переходы от "плюса" до "минуса".

"Середина этого отрезка будет холодной лишь условно: постоянный "минус" ночью, а остальное время будут преобладать плюсовые температуры. То есть дни будут достаточно теплые, а осадки не сильные (возможны только с середины первой декады)", - отметил Деркач.

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Вторая декада начнется с плюсовой температуры днем с небольшим "минусом" ночью. При этом с середины месяца синоптик прогнозирует усиление осадков, и одновременно снижение температуры.

"Правда, оно будет не существенное и продержится до конца второй декады и зацепит один-два дня третьей декады января", - говорит Деркач.

Третья декада января по температуре не будет отличаться - похолодание будет только первые несколько дней, а после ожидается потепление с "плюсом" в течение дня. В середине третьей декады также возможны несколько дней осадков, прогнозирует синоптик.

"В конце января также не стоит ждать снижения температуры. В общем, январь 2025 будет достаточно теплым, как для зимы. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C практически по всей территории Украины", - подытожил синоптик.

Погода в Украине на ближайшие дни

В Украину на выходные пришло похолодание, в ночь на воскресенье температура упадет до -9 градусов. Повсеместно, периодически, 4-го января будет выпадать мокрый снег, на юге - с дождем.

В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что с 6-го января в Украине ожидается потепление, а затем, с 11-го января, снова похолодает. Она советует отложить большие энергозатратные работы на период 6-10 января.

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