В большинстве областей ожидаются осадки. Сухо будет лишь на северо-востоке Украины.

Во вторник, 25 января, в Киеве ударят сильные морозы. Холоднее всего будет ночью на западе и севере страны, где столбики термометров покажут -10°...-15°. При этом днем в западных областях резко потеплеет, местами - до +1°. На остальной же территории страны днем будет мороз до -1°...-7°. Практически по всей стране ожидается снег, днем на западе - с переходом в мокрый снег. Сухо будет преимущественно на северо-востоке Украины.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -6°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -15°, днем 0°, снег, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -13°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 25 января ночью будет -14°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем 0°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -12°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -13°, днем -1°, снег.

В Виннице завтра будет -12°...-4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -12°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -9°...-8°.

В Одессе 25 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -3°, снег.

В Херсоне во вторник ночью -6°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°, снег.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-8°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...-5°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -2°.

Народные приметы на 25 января

25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: