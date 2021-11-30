Первый день зимы в Украине будет богат на осадки. В большинстве областей ожидается мокрый снег.

Зима в Украине начнется со снега и дождей. Осадки 1 декабря ожидаются в большинстве областей, сухо будет лишь на юге страны. Температура продолжит снижаться. Днем практически повсеместно будет +1°...+4°, на Юге, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - до +6°...+8°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +3°, мокрый снег.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 1 декабря ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность, снег с дождем.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице будет -1°...+2°, небольшая облачность, снег с дождем.

В Житомире в среду будет ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+2°, мокрый снег.

В Одессе 1 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -4°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -1°...+5°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

Народные приметы на 1 декабря

1 декабря - день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно.

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Автор: Екатерина Лиманская