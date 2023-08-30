29 августа в столице снова зафиксировали три температурных рекорда.

Жара в Киеве уже третий день подряд бьет температурные рекорды. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции 29 августа в Киеве снова были зафиксированы три температурных рекорда.

В частности, ночь на вторник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 2,7°С.

Видео дня

"Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1992 года", - говорят синоптики.

Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время проведения наблюдений для этого дня и составила +29,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 4,2°С, а климатическую норму – на 11,6°С.

Жара в Киеве и температурные рекорды

Раньше температурные рекорды в Киеве фиксировали 27 и 28 августа. В эти дни также были побиты максимальные дневные температуры, среднесуточные значения и максимумы ночных температур.

В частности, максимальная температура воздуха после полудня 27 августа достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года. А 28 августа температура в столице поднялась до +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Вас также могут заинтересовать новости: