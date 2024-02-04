На понедельник 5 февраля объявлен I уровень опасности.

Прогноз погоды для Киева и Киевской области тревожит из-за стремительного северо-западного ветра: синоптики говорят, что стихия будет разгоняться до 17-22 м/с.

В связи с этим на 5 февраля объявлен I уровень опасности, заявил Украинский гидрометцентр. В течение дня будет облачно, кое-где с прояснениями.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. В Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла", - говорится в прогнозе.

Понедельник будут сопровождать дождь с мокрым снегом. Средняя скорость ветра будет на уровне 7-12 м/с, однако не следует игнорировать предостережения синоптиков.

Опасная погода может повлиять на движение транспорта, а также вызвать проблемы на улицах.

На Украину надвигается мощный циклон

Перед выходными синоптик Игорь Кибальчич предупредил нацию о надвигающийся мощный атлантический циклон Надин. Его влияние Украина почувствует осадками и стремительными порывами западных ветров, прогнозировал специалист.

Также из-за Nadine возможно значительное повышение температуры воздуха. Речь идет об отклонении температуры на 5-10 °С, говорил Кибальчич.

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