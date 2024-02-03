На выходных в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и ветром.

Сегодня и завтра в Украине ожидаются осадки, порывистый ветер и резкое потепление. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что в ближайшие двое суток погоду в Украине будет определять мощный атлантический циклон Nadine. Из-за этого ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь.

"Поступление влажной атлантической воздушной массы на фоне западных ветров приведет к значительному повышению температуры воздуха по всей стране с отклонениями от нормы на 5-10 °С", - отметил синоптик.

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Погода 3 февраля

В западных областях осадки будут преимущественно в виде дождя. В Карпатах в течение суток снег, кое-где значительный. Утром и днем местами порывы ветра 15-20 м-с (за исключением Закарпатья). Температура воздуха днем +3...+8 °С, в Карпатах будет 0...-5 °С.

В северных областях утром и днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Кое-где налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха днем +1...+6 °С.

В центральных областях утром и днем будет снег, мокрый снег, с переходом во второй половине дня в дождь и морось. Кое-где ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.Днем отдельные порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +1...+6 °С.

На юге стране ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Днем местами порывы ветра 15-17 м/с. Воздух прогреется до +3...+8 °С.

В восточной части будет снег, мокрый снег, местами с дождем. На дорогах гололедица. Температура ожидается на уровне -1...+4 °С.

Погода 4 февраля

В западных областях в течение суток ожидаются кратковременные дожди, кое-где с ледяной крупой. В Карпатах - снег, мокрый снег, метель. Днем местами усиление ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +5...+10 °С. В Карпатах ночью -1. ..-6 °С, днем -4...+1 °С.

В северных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут ночью 0...+5 °С, а днем будет +2...+7 °С.

В центральных областях порой ожидается небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +3...+8 °С.

В южных областях и в Крыму ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет без существенных осадков. Температура ночью +2... +7 °С, а днем воздух прогреется до +6...+11 °С.

В восточных областях ночью ожидается умеренный дождь с мокрым снегом, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет -1...+4 °С, а днем потеплеет до +2...+7 °С.

На сегодня, 3 февраля, в Украине объявили и уровень опасности. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Непогода обойдет только Закарпатскую область.

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