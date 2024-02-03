Сложные погодные условия ожидаются в большинстве областей.

В воскресенье, 4 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"4 февраля в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Согласно данным синоптиков, непогода обойдет только такие области:

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Закарпатская;

Сумская;

Луганская;

Донецкая;

Херсонская;

АР Крым.

Также, по данным синоптиков, в Карпатах ожидается налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица.

Из-за непогоды в Украине, кроме указанных областей, объявлен І уровень опасности.

Погода в Украине - прогноз на 4 февраля

В воскресенье украинцев ждет облачная погода с прояснениями.

Порой пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, кое-где налипание мокрого снега.

Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0°...+5°. днем будет +3°...+8°, в южной части воздух прогреется до +11°, а на севере Левобережье будет свежее, 0°...+5°.

В Карпатах прогнозируется мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура в течение суток в горах будет около 0°.

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